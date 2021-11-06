شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات الصغيرة: تمويل 25 ألف مشروع ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الملك رئيس قطاع المركزى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن القطاع يعمل على تحسين حياة المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة، وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهدفنا إحداث نقلة اقتصادية بجميع القرى عن طريق إنشاء مجمعات صناعية للتشجيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد أبو زيد عبر برنامجه المبادرة المذاع على قناة إكسترا نيوز: " تم حصر المقاومات الاقتصادية لكل قرية، وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة بكل قرية، وإنشاء مجمع صناعى حرفى فى كل قرية، وتم إنشاء 330 مجمعا صناعيا لكل الحرف اليدوية، وتم توفير 40 دراسة محدد لعدد من مشروعات الريف ضمن 150 دراسة".

وتابع : "تم رصد مليار و400 مليون جنيه لتخصيصهم ضمن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى بالمبادرة، وخلال أشهر قليلةيتم توزيع 650 مليون جنيه، فى تمويل 25 ألف مشروع، وتوفير حوالى 45 ألف فرصة عمل فى القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة، ويتم تدريب جميع مواطنين على إنشاء مشروع صغير أو متوسط ويتم تمويل فكرته، وتم الوصول إلى 150 نشاطا جاهزا ويعمل على جميع القرى".