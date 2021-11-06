تعرف على الأنبا توماس عدلى أسقف إيبارشية الجيزة بالكنيسة الكاثوليكية فى ذكرى ميلاده

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الجمعة، بعيد ميلاد الأنبا توماس عدلى أسقف إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، وولد الأنبا توماس عدلي ، واسمه ماهر عدلي زكي في 5 نوفمبر 1966 بمدينة سمالوط محافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1988 والتحق بكلية الاكليريكية بالمعادي عام 1993 وسافر فى بعثة دراسية إلى روما وحصل على دبلوم الاسلاميات من جامعة روما عام 1999.

وحصل علي ليسانس في الفلسفة واللاهوت عام 2000، وسيم كاهناً في 20 /4/2001 على يد الأنبا أنطونيوس نجيب مطران المنيا خدم في كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا ثم مديراً لمكتب التنمية بالمنيا من عام 2003 وحصل على الماجستير في علوم الكتاب المقدس من المعهد البابوي للدراسات الكتابية بروما عام 2007.

انتخابه مديرا للكلية الإكليريكية

وقام بالتدريس في الكلية الاكليريكية بالمعادي وانتخب مديراً للكلية الاكليريكية من أول يونيو 2015، وتولى منصب أمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك من عام 2015 ومسؤول مركز القديس جيروم للكتاب المقدس ونائب رئيس كلية العلوم الدينية بالسكاكيني ومدرساً بمعهد التربية الدينية بالسكاكيني والمركز الفرنسيسكاني بالجيزة

وتم تعيينه من قبل قداسة البابا فرنسيس مدبراً رسولياً لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف بقرار في 10 أبريل 2018 وسيم أسقفاً في 25/5/2018 في كاتدرائية القديس اثناسيوس بمدينة السادس من أكتوبر علي يد البطريرك الأنبا ابراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك وأعضاء السنودس المقدس وبحضور مونسينيور برونو موزارو القاصد الرسولي وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية ، الروم الملكيين والكنيسة المارونية والكنيسة الارمنية واللاتينية والرؤساء العاميين لكل الرهبانيات الكاثوليك بمصر و الأنبا دانيال أمين سر المجمع المقدس للأقباط الأرثوذكس والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس والقس رفعت فتحي عن الكنيسة الانجيلية واتخذ شعار أسقفيته (كل شىء حلال ولكن ليس كل شيء بنافع).