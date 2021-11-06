شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس السيسى طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها فى القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، "آن الأوان أن تتولى المرأة منصب القضاء على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسى طلب بشدة وإصرار أن تتبوأ المرأة المصرية مكانها في القضاء والنيابة، وأنه آن للمرأة أن تفخر بالاستحقاق الدستوري بتوليها منصب القضاء.

وعن إمكانية تولي المرأة المصرية منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قال: "إذا انطبقت القواعد المؤهلة لتولى المرأة منصب رئيس المحكمة الدستورية ومجلس الدولة فلم لا؟".

ولفت "مرعي"، إلى أن أول سيدة تقدم طلبا للتعيين قاضية، كان في الخمسينات، حيث إنه عندما حصلت عائشة راغب على ليسانس الحقوق تقدمت للتعيين في القضاء، فتم رفض الطلب وبعدها رفعت قضية، وكان يرأس المحكمة عبد الرازق أحمد، واستند في حكمه أن الوقت غير ملائم لتعيين المرأة في مجلس الدولة.