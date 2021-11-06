شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تخلى جامعة "ييل" بعد أنباء عن تفخيخها بـ40 قنبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر أمنية أمريكية، أنه تم إخلاء مبانى جامعة "ييل" فى ولاية كونيتيكت، عقب ورود بلاغ بزرع 40 قنبلة فى محيط الجامعة.

وأشار الرقيب زانيك من قسم شرطة المدينة إلى أن "شخصا اتصل بمركز الطوارئ ظهر الجمعة، وقال إن 40 قنبلة وضعت حول الحرم الجامعي".

وأضاف: "تم إخلاء عدد من مبانى الجامعة وإغلاق المنطقة أمام حركة المرور والمشاة تحسبا لأى طارئ".

وقال رئيس البلدية جاستن إليكر، إن "شرطة المدينة تلقت بلاغا بوجود قنابل فى الجامعة مما استدعى التحرك السريع وإخلاء مبانى الجامعة".

وأضاف: "نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد للغاية، ومن الواضح أننا نتطلع إلى تعقب الشخص صاحب البلاغ".