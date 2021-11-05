شكرا لقرائتكم خبر عن التحالفات المصرية العابرة للحدود نموذج يحتذى به في تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مصر عبر سياساتها الخارجية على ترسيخ سياسة التحالفات العابرة للحدود، لتعزيز التعاون المشترك مع دول عربية وإقليمية، وإبرام تحالفات استراتيجية تخدم سياساتها التى تعتمد على الشراكات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وذلك للارتقاء بمستوى التعاون مع الدول التي تتطلع الدولة المصرية للتحالف معها.

ويشكل مشروع "الشام الجديد" نواة لتعاون وتكامل عربى مشترك في كافة المجالات هدفه الرئيسى خدمة مصالح شعوب البلدان الثلاثة.

ويعد التحالف الثلاثى بين مصر والعراق والأردن أبرز التحالفات الصاعدة في ظل منطقة تموج بالصراعات المسلحة وسط انتشار جماعات متشددة ومتطرفة، وهو ما يتطلب تحالفات بين الدول التي ترفع شعار الدولة الوطنية وهى أحد أبرز السبل الناجعة لمكافحة الإرهاب والتطرف وهى الاستراتيجية التي نجحت الدولة المصرية في تنفيذها وهى مواجهة الإرهاب بالتنمية والبناء.

والتعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن يعد هدفاً مشتركاً للجميع، لتجسيد التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث ويسعى قادة الدول لتفعيل هذه الأهداف على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراك قادة الدول للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.

ولعبت الدولة المصرية دورا كبيرا في تعزيز التعاون مع العراق والأردن في إطار رغبة مصر لإرساء الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة بمد جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي، وذلك انطلاقا من إيمان مصر بوجوب التعاون والتكاتف بين البلدان الشقيقة، ويحتاج ذلك إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لدحره، وهو الإرهاب والفكر المتطرف، وأشيد هنا بما حققه العراق الشقيق من انتصارات ضد هذا الخطر.

ومن المتوقع أن يحقق مشروع "المشرق الجديد" تكاملاً بين مصر والعراق والأردن لما تمتلكه من ثقل اقتصادي وبشري وسياسي يسهم في تحقيق نهضة وتنمية شاملة في المنطقة، وستشكل قمة بغداد الأخيرة محطة مهمة في علاقات التكامل الاقتصادي، فالعلاقات الدولية في القانون الدولي مبنية بالأساس على علاقات تكاملية في مجال الاقتصاد والسياسة والأمن.

تحالف مصر وقبرص واليونان

رسخت الشراكة المصرية القبرصية اليونانية نمطًا جديدًا من التحالفات في منطقة شرق المتوسط، حيث أصبحت حائط صد ضد أية تهديدات تؤثر على مصالح تلك الدول بشكل خاص، واستقرار الإقليم بشكل عام، وعملت على تعزيز التعاون السياسى والعسكرى والاقتصادي.

وسعت البلدان الثلاثة إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة ما دفعهم لابرام اتفاقا حول نقل الكهرباء، وأعربت الدول الثلاث الأعضاء أيضا في منتدى غاز شرق المتوسط مع ست دول أخرى بينها فرنسا وإيطاليا والأردن، عن "نيتها تعزيز تعاونها في استكشاف ونقل الغاز الطبيعي، وهو عامل مساعد في استقرار المنطقة".