أول تعليق من رئيس الأوبرا على مشادة سميرة سعيد ومايسترو أثناء مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن ما حدث بين المطربة سميرة سعيد، ومحمد عرام مايسترو حفلها الأخير الذي أقيم ضمن ليالي مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ30، مجرد دعابة ولم يتضمن أي إساءة كما يصور البعض الأمر.

وأضاف صابر في تصريحات خاصة: "ما حدث بين الديفا والمايسترو هزار، خاصة أنهما يعملان معًا في كل الحفلات التي تقدمها المطربة المغربية في الأوبرا، وبالتالي فبينهما تاريخ مشترك طويل".

وأكمل: "بشكل عام فإن هذه الحفلات التي يتخللها روح الدعابة بين المطرب والمايسترو تعد من أنجح الحفلات نظرًا لجو الألفة الذي يسودها"، مطالبًا رواد التواصل الاجتماعي بوضع الأمور في نصابها وعدم تضخيم الأمور بشكل غير حقيقي.

يذكر أن الديفا استوقفت عرام أثناء عزف أغنية "آل جاني بعد يومين" وقالت له: "الطبقة متغيرة إحنا مفروض بنغنيها من اللا في السلم الموسيقي وليس السي، ما دفع البعض ليخمن أن خلافًا وقع بين الطرفين".

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