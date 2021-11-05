شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أبواب استاد القاهرة قبل ساعة من مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الجهات المعنية أبواب الاستاد قبل ساعة من بدء مباراة القمة في ستاد القاهرة.

ويحرص رجال المجموعة الإفريقية على عمل عدة دوائر أمنية لتامين الاستاد ومخارجه ووصول أتوبيسات اللاعبين ودخولهم وخروجهم من الملعب.

وتؤمن الأطقم الأمنية الأمنية للمجموعة الإفريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

ويحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.