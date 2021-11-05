شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تشارك فى اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باختبار كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء كشف الهيئة يوم الأربعاء الموافق 2021/11/3 لعدد(77) طالبًا منهم (27) طالب من محافظة مرسى مطروح، و(50) طالب من باقى المحافظات.

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات بلغ 126 طالب من إجمالى (4143) طالبًا تقدموا للالتحاق بالمدرسة على مستوى الجمهورية، وقد حضر (77) طالب فقط امتحانات المرحلة الثانية التى بدأت بالكلية الفنية العسكرية يوم الثلاثاء 2021/10/26.

وقد تضمنت المرحلة الثانية اختبارات اللياقة النفسية واللياقة الطبية، وكذلك اختبارات اللياقة البدنية والرياضية، والذكاء الذهنى واللغة الإنجليزية، ويجب على الطالب الذى يرغب فى الالتحاق بالمدرسة أن يكون متميزًا فى ثلاثة تخصصات وهى الرياضيات، وفروع العلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء الذهني، حيث إن الدراسة فى هذه المدرسة لا تعتمد على الدرجات الحاصل عليها الطالب فى الشهادة الإعدادية فقط.

ومن المقرر اختيار 60 طالبًا فقط للالتحاق بالمدرسة بعد الإنتهاء من المرحلة الثانية من الاختبارات، وستعلن النتيجة النهائية للطلاب المقبولين خلال الأسبوع القادم.

ويتم إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، كما تبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع من نوفمبر تدريبات اللغه الروسية لطلاب المدرسة.

كما يجدر الإشارة إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من طلاب الدبلوم بالمدرسة العام الدراسى الحالى 2021/2022.