شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسار التحويلة المرورية الثالثة البديلة لشارع الهرم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة فيديو توضيحي لمسار التحويله المرورية الثالثة البديلة عن إجراء الغلق الكلي لشارع الأهرام في تقاطعه مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) حتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة وشارع شريف فقط لتسليم موقع أعمال محطة مترو انفاق العريش بالهرم

وتعلن محافظة الجيزة ان التحويله المرورية تشمل:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الاهرام تقوم بالسير يمينا " اجباري " إتجاه طريق المنصورية المؤدي الى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى .

ـ السير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) إتجاه كوبرى ترسا المستحدث، واستكمال السير بمحور انور السادات "ترسا سابقاً" مروراً بكوبرى "ترسا المستحدث" وصولا حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (200م) ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يميناً إتجاه شارع المحولات المؤدي إلى شارع الأهرام.

ـ الدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم، علما بأن من يرغب في السير اتجاه مناطق (مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرمايه ) للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات " ترسـا سـابقـاً " يتـم الـدخول بشارع نعمة الله وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الاهرام إتجاه المناطق المشار إليها.