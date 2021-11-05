شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس مائل للحرارة غدا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الأوقاف تقرر حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أى أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي ، وعدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

الحكومة تستعرض الحصاد الأسبوعى.. 7 اجتماعات و6 قرارات.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

القومية للأنفاق تتسلم موقع محطة العريش بخط مترو الهرم لبدء إنشاءاتها

تسلمت الهيئة القومية للأنفاق اليوم الجمعة من محافظة الجيزة موقع محطة العريش بمشروع الخط الرابع للمترو لبدء إنشاءات المحطة بعد إغلاق الشارع جزئيا، حيث تتواصل أعمال تنفيذ مشروع مترو الهرم.

القوات المسلحة تنعى اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة العمليات الأسبق

تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة اللواء أركان حرب عبد المنعم سعيد، الذى تولى العديد من الوظائف القيادية، حيث عين قائداً للجيش الثانى الميدانى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق ومحافظاً لجنوب سيناء والبحر الأحمر، والذى وافته المنية صباح اليوم.

‏سفارة السعودية بأديس أبابا تطالب مواطنيها بمغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمنى

طلبت ‏سفارة المملكة العربية السعودية فى أديس أبابا من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمنى هناك ، وفق نبأ عاجل أوردته العربية .

تقرير أممى: مقياس أسعار الغذاء العالمى وصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2011

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن مقياس أسعار الغذاء العالمى ارتفع إلى مستوى جديد وصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011.

طقس مائل للحرارة غدا بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.