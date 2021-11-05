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جامعة الأزهر تعلن بدء التسجيل لاختبارات قطاعات الدراسات العليا الأحد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر فتح باب التسجيل لاختبارات القبول للطلاب المتقدمين لكلية الدراسات العليا فى العام الجامعى 2021/2022م فى قطاعات: اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون، والتى ستبدأ الأحد القادم 2021/11/7م، وتنتهى الأربعاء 2021/11/10م، وعلى الطلاب المتقدمين دفع رسوم التقدم للاختبارات من خلال منافذ فورى على كود التحصيل رقم: (6452).

وفى وقت سابق قررت جامعة الازهر إعادة فتح باب التحويل بين الكليات، وكذلك للطلبة الذين تخلفوا عن التقديم للتنسيق العام الجامعى 2021/2022م وفق القواعد المنظمة لذلك.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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