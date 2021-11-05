شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن بدء التسجيل لاختبارات قطاعات الدراسات العليا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر فتح باب التسجيل لاختبارات القبول للطلاب المتقدمين لكلية الدراسات العليا فى العام الجامعى 2021/2022م فى قطاعات: اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون، والتى ستبدأ الأحد القادم 2021/11/7م، وتنتهى الأربعاء 2021/11/10م، وعلى الطلاب المتقدمين دفع رسوم التقدم للاختبارات من خلال منافذ فورى على كود التحصيل رقم: (6452).

وفى وقت سابق قررت جامعة الازهر إعادة فتح باب التحويل بين الكليات، وكذلك للطلبة الذين تخلفوا عن التقديم للتنسيق العام الجامعى 2021/2022م وفق القواعد المنظمة لذلك.