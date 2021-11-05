شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة فى السر وفى الجهر؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الافتاء أن قراءة الأذكار بعد الصلاة فى السر وفى الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الربانى بالذكر عقب الصلاة مطلقًا فى قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتى ما يُقَيِّدُه فى الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه.

يذكر أن ذلك يأتى ضمن حملة " اعرف الصح" وهى حملة جديدة لدار الافتاء على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة والتى شهدت تفاعلا كبيرا من جانب رواد السوشيال ميديا، وهى حملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات على صفحة الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وانستجرام وتيك توك.

الحملة تهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة ويتم النشر بالحملة يوميًا على الهاشتاج#اعرف_الصح ، #هنعرف_الصح ، #ده_الصح ، وتتضمن تصحيح مفاهيم، الرد على فتاوى شاذة توضيح لمعتقدات خاطئة، تفنيد شبهات متطرفة.

والحملة بدأت بنشر صور تحتوى على معلومة دينية شائعة خاطئة وتصحيحها.