دفاع الشيوخ تتحول لـ"غرفة حرب" لوضع استراتيجية مواجهة "معركة الوعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

على مدار الأسبوع الماضي، تحولت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة نصير إلى غرفة "حرب" لمناقشة ووضع استراتيجية واضحة حول قضية الوعي والانتماء.

وحضر العديد من نواب الشيوخ عدد من الاجتماعات للجنة برئاسة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء طارق نصير، فتحوا العديد من الملفات المرتبطة بالوعي ودور الأجهزة والجهات المختلفة من أجل المساهمة في حل هذه القضية وخصوصا بعد أن أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة خلال المرحلة السابقة.

التنسيقية "النائب الواعد"

كان لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حضورا كبيرا خلال هذه الاجتماعات، حيث أكدوا على ضرورة وضع استراتيجية لقضية الوعي على غرار استراتيجية حقوق الإنسان التي دشنها الرئيس السيسي مؤخرا.

وشارك عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع والملقب "بالواد الواعد" كما يطلق عليه زملاؤه في التنسيقية، بجلسة الاستماع المشتركة للجان الدفاع والأمن القومي، التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، الدينية بالمجلس وذلك لمناقشة آليات تعزيز المواطنة والإنتماء للشباب المصري.

وقال حجاج، في مداخلاته إن الحفاظ على الهوية المصرية هو أمن قومي في المقام الأول حيث أصبح من الراسخ ضرورة وجود هوية مصرية واحدة تجمع كل أبناء الوطن، دون النظر لأي اختلافات فئوية.

وقد أوصى حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بضرورة استحداث مادة يتم تدريسها تحت عنوان "هوية مصر" يكون الهدف منها تعزيز الانتماء للدولة الوطنية المصرية وترابها الوطني وهو بالفعل ما تقدم به كاقتراح برغبة لرئيس المجلس لإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته مع الوزير المعني.

من جانبه، قال النائب مجدي القاضي إن اللجنة عقدت هذه الاجتماعات في إطار خطتها في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول، مؤكدا أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع من أجل المساهمة في نشر الوعي بين المواطنين.

وأضاف القاضي، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة فتحت المشاركة لكافة اللجان النوعية بالمجلس من أجل المزيد من الخبرات والكفاءات في اللجان لوضع استراتيجية واضحة لمحاربة هدم الوعي، مشيرا إلى أن هدم الدولة والمؤسسات أهداف لأهل الشر ولكن الشعب المصري قادر على فهم الحقيقية والحفاظ على بلاده.

ونوه إلى أن كافة القطاعات سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية مطلوب منها تعزيز دورها في بناء الوعي، مشيرا إلى أن اختيار لجنة الدفاع للعمل على هذا الملف يحملها مسئولية وطنية كبيرة .

"التعليم جزء من الوعي"

كما شارك عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ النائب حسانين توفيق في اجتماع لجنة الدفاع، حيث أكد أن الملاحظة المهمة فى هذه الحرب ضد الدولة المصرية بأنها قامت فى الأساس على هدم وعى المواطن.

وأضاف أن الحرب هي محاولة تزييف الحقائق حتى يتصور شباب مصر أن مؤسسات الدولة هى عدوهم المباشر، وتتحول طاقات البناء في المجتمع إلى معاول للهدم فى نمط جديد من أنماط الحروب غير التقليدية.

وأضاف أن مصر نجحت خلال 7 سنوات الماضية في انتصار حقيقي ضد الإرهاب والفساد وكان السبيل لهذا الانتصار هو بناء الوعي واهتمام الدولة بالحديث مع المواطن بكل صراحة وشفافية وتحصينه ضد الأكاذيب والشائعات والمحاولات الفاشلة.