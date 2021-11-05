"الريف المصري": صيانة وإعادة تأهيل لطرق ومدقات تأثرت بالسيول في المغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تدافع أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والمدقات الرئيسية والفرعية بأراضي المشروع في المغرة، وإعادة تأهيلها في أعقاب تأثر بعضها من جراء العواصف الجوية وموجة السيول والأمطار الرعدية التي تعرضت لها المنطقة، ضمن كافة مناطق قطاع جنوب مدينة العلمين بالكامل ومحافظة مطروح على مدار الأسبوع الماضي.

وأصدر اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، قرارًا بتكليف عدد من شركات الطرق المتخصصة والوطنية لرفع كفاءة كافة المدقات المتأثرة من عواقب السيول والعواصف الجوية، بما يسهم فى تيسير حركة تنقل المنتفعين بأراضي المشروع القومي في المغرة، وضمان استمرار مزاولة نشاطهم.

ونفذت شركة تنمية الريف المصري الجديد بالدفع بمجموعات عمل ولجان متخصصة، تقوم - منذ الساعات الأولى للتقلبات الجوية - برفع إحداثيات المواقع المتضررة والمدقات المتأثرة بفعل السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

وقال اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس الشركة، إن الشركة تعاين حاليًا كافة المدقات والطرق الفرعية التي تأثرت بفعل السيول والأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية والمناخية التي واجهت منطقة المغرة مؤخرًا، من خلال فرق عمل ولجان تم تشكيلها والدفع بها، تضم خبراء وفنيين من كافة التخصصات والقطاعات المعنية الفنية والتنفيذية، وتباشر عملها بصفة مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة، لإجراء الرصد الفوري والدقيق لأية تلفيات أو تغيرات تطرأ على الطرق الرئيسية والفرعية لأراضي المشروع في المغرة.

وأشار عبدالوهاب، إلى متابعة عمليات التطهير المستمر لـ"مخرات السيول" و"البرابخ" التي أقامتها على جانبي الطريق الرئيسي الأسفلتي في الموقع، لضمان سلامة مرتادي الطريق من منتفعي المشروع القومي وكافة المواطنين، وضمان أعلى كفاءة لجميع الطرق والمدقات التابعة لأراضي "الريف المصري الجديد" والمشروع القومي الـ1.5 مليون فدان.

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