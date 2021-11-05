الزراعة توجه نصيحة للفلاحين: زراعة محصول القمح في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصيح للفلاحين في الوجهين البحري والقبلي بشأن موعد زراعة محصول القمح.

وقال الدكتور رضا محمد علي، رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة، إن المواعيد الصحيحة للزراعة في وجه بحري، في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، والوجه القبلي في الربع الأخير من نوفمبر، وقبل الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، مشدداً على الالتزام بهذه المواعيد لأن التبكير أو التأخير عنها يؤثر على المقاومة والإنتاجية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أـنه ستتم زراعة ما يقرب من 16 صنفا من محصول القمح، وهي 10 للخبز و6 للمكرونة، على مساحة 3.5 مليون فدان، بعشر محافظات.

وتوقع ارتفاع سعر أردب القمح عن العام الماضي، إذ كان يبلغ العام الماضي 715 جنيها للأردب، نتيجة لعدة عوامل أبرزها "ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج وارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الدولة المصرية تراعي ضرورة تحقيق المزارع هامش ربح مناسب للاستمرار في زراعة المحصول الاستراتيجي.

وأشار إلى أن أصناف قمح الخبز تتم زراعتها بوجه قبلي على النحو التالي:"سدس 12 وجميزة 11"، والوجه البحري "مصر 1؛2، -جيزة 171، جميزة168، سخا 95،سدس 14، جيزة 12"، مشدداً على الالتزام بالسياسة الصنفية لوجه قبلي وبحري للحفاظ على درجة المقاومة لكل صنف.