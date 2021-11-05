بها حروق تجميد وسائل دموي.. مصادرة 6 أطنان أسماك ودواجن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الجهود عن ضبط 6,6 طن "أسماك – دواجن مجمدة – كبدة مجمدة" بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها "حروق تجميد – سائل انفصالى دموى" وتشكل خطراً على الصحة العامة.

المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق؛ بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تحفظت المأمورية على المضبوطات تمهيدًا لإعدامها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.