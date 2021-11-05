انتشار قوات الأمن بمحيط ستاد القاهرة لتأمين مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

انتشر رجال الأمن بمداخل ومخارج ستاد القاهرة لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء الجمعة، وسط إجراءات امنية مشددة.

يحرص رجال الأمن على عمل عدة دوائر أمنية لتأمين الاستاد ومخارجه ووصول أتوبيسات اللاعبين ودخولهم وخروجهم من الملعب.

وتؤمن الأطقم الأمنية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

الجهات الأمنية وافقت على حضور 2000 مشجع بمباراة الزمالك والأهلي التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.

ووضعت الجهة المنظمة للمباراة وضع لوحة واضحة بالحجم الكبير تضمن قائمة المواد الممنوعة والمعتمدة من رابطة الأندية كما هو موضح أدناه عند مدخل كل بوابة من بوابات دخول الجماهير الى ملعب المباراة.