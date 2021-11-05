ضبط متهم بالنصب على المواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالغربية؛ لارتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتسوق الإلكترونى.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممارسة شخص نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال نشر إعلانات على أحد مواقع التسوق الإلكترونى وعدد من الحسابات على موقعى "فيسبوك – واتسآب"، وإيهام ضحاياه بقدرته على توفير أجهزة هواتف محمولة ومستلزمات كهربائية طبية بأسعار مخفضة.

تواصل معه العديد من الأشخاص وحولوا مبالغ مالية متفاوته عبر خدمات الدفع الإلكتروني، كما تبين ارتكابه 10 وقائع "نصب وشروع فى نصب" بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بنى سويف – قنا) ومحرر بها بلاغات.

توصلت جهود التحريات إلى تحديد هوية المتهم وتبين أنه (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة الغربية – له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها.

كما تبين إنشاءه وإدارة 6 حسابات عبر"فيسبوك – وات آب" ، وحسابين آخرين على أحد مواقع التسوق الإلكترونى يزاول من خلالهم نشاطه الإجرامى، ووجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه، و3 شرائح هاتف محمول مسجلة ببيانات مغايرة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه؛ بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية منهم.