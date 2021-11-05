نفذ مخططه في 6 محافظات.. نصاب الأجهزة الكهربائية الوهمية في قبضة أمن الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتسوق الإلكتروني.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال نشر إعلانات على أحد مواقع التسوق الإلكتروني وعدد من الحسابات على "فيسبوك وواتساب"، وإيهام ضحاياه بقدرته على توفير أجهزة هواتف محمولة ومستلزمات كهربائية طبية بأسعار مخفضة مما دفع العديد من الأشخاص بالتواصل معه وتحويل مبالغ مالية متفاوته عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

كما تبين ارتكاب المتهم 10 وقائع نصب وشروع فى نصب بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف وقنا ومحرر بها بلاغات.

توصلت جهود التحريات إلى تحديد هويته وتبين أنه حاصل على دبلوم وله معلومات جنائية، وتم ضبطه وعثر بحوزته على هاتفان محمول يحتويان على آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع.

كما تبين قيامه بإنشاء وإدارة 6 حسابات على "فيس بوك وواتساب"، وحسابين آخرين على أحد مواقع التسوق الإلكتروني يزاول من خلالهم نشاطه، ووجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه، و3 شرائح هاتف محمول مسجلة ببيانات مغايرة واعترف بارتكاب الوقائع بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية منهم.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.