شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: دواء فايزر الجديد سيساهم فى الحد من انتشار وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دواء فايزر الجديد سيساهم بالحد من انتشار وباء كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف بايدن: "سيكون لدينا قريبا أقراص تنتجها شركة فايزر لمعالجة أعراض مرضى كورونا".

وكانت شركة فايزر أعلنت أن عقارها التجريبي يقلل الوفيات جراء كورونا بنسبة 90%، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

كما أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السماح بتطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما بلقاح شركتي "فايزر-بيونتيك"، في خطوة ستسمح بتطعيم 28 مليون طفل.

وقبل أيام، كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكيةFDA، أجازت استخدام لقاح "فايزر"، في الحالات الطارئة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما حسبما نقلت قناة (الحرة) الامريكية اليوم الأربعاء.

وتشير أرقام المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن أكثر من 700 طفل تصل أعمارهم إلى 18 عاما أو أقل توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.