وزارة التضامن تعلن عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات وأن من ضمن الشروط ان يكون عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة وحاصلة على مؤهل عالى أو متوسط حد أدنى والرغبة فى العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

وان تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الاقناع وبالحفاظ على السرية تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة فى البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة فى التوعية المجتمعية ولديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكى – تابلت).

آلية التقدم والمستندات المطلوبة والتقديم مـن خـلال الموقع الإلكترونى للوزارةwww.moss.gov.eg، أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم 1442 وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.

مميزات التعاقد:

- التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

-يتراوح العائد الشهرى للرائدة بين 900 - 1300 جنيها طبقا لحجم العمل.

-تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعى والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعى ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.

كما يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.