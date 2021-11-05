شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد روعة حديقة فريال التاريخية ببورسعيد.. تستقبل المئات من الزوار "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حديقة فريال التاريخية، بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالاً كبيرًا من الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لبورسعيد لزيارة العديد من المناطق السياحية ببورسعيد وعلى رأسها حديقة فريال.

واكتسبت حديقة فريال، شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمون للمحافظة، وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى ما جعلها من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا .

وأعرب العديد من المواطنين، عن سعادتهم بزيارة حديقة فريال والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى، مؤكدين أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.



إقبال كبير علي الحديقة



الطاحونة الهولندية



جانب من الإقبال على حديقة فريال



جانب من لحديقة



حديقة فريال التاريخية



حديقة فريال بشرق بورسعيد