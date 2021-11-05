شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تشارك فى معرض الشارقة الدولى للكتاب بسلسلة "رؤية" للفكر المستنير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، مشاركتها بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض الشارقة الدولي المقام حاليًا بمدينة الشارقة في الفترة من 3 – 11 نوفمبر، من خلال عرض سلسلة "رؤية" للفكر المستنير بكافة فروعها العربية والمترجمة ورؤية للنشء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي لما تتضمنه سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، و"رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة ، و"رؤية" للنشء ، من فكر مستنير ومراعاة لواقع العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع ، وما تتضمنه من جوانب ثقافيةٍ عامةٍ المجتمعُ في أمسِّ الحاجة إليها.