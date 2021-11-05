شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء دول أمريكا اللاتينية يبدون إعجابهم بمتحف الحضارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا من سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة بمرافقة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي قام بالترحيب بهم كما قدم لهم نبذة عن المتحف وإنشائه.

واصطحبتهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، وباسم رؤوف كبير أمناء المتحف، في جولة تضمنت زيارة قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث قدموا لهم شرحًا تفصيليًا لتعريفهم بالمقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف، كما أطلعوهم على الأنشطة والخدمات المقدمة بالمتحف، لافتين إلى أن المتحف ليس فقط قاعات لعرض القطع الأثرية وإنما هو منارة ثقافية حضارية.

وخلال الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به والتي تمثل الحضارة المصرية العريقة عبر العصور، كما أكدوا على حرصهم على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية عن قرب.

كما حرصوا على تسجيل زيارتهم للمتحف بالتقاط العديد من الصور التذكارية.