بزعم استثمارها.. سيدة تستولي على 1.5 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة استولت على أموال مواطنين بسوهاج؛ بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية.

تلقى ضباط الإدارة، العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من (5 مواطنين – مقيمين بمحافظة سوهاج).. بقيام (إحدى السيدات) بالنصب والاحتيال عليهم وتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات – مقيمة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنها من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه) وتوقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية دون ردها.

كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها، أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.