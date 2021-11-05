ضبط مطبعة تخصصت في تقليد عبوات أدوية ومستحضرات تجميل في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مطبعة بدون ترخيص بها كمية كبيرة من عبوات أدوية ومستحضرات تجميل منسوبة لشركات شهيرة في الغربية.

كان معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد قيام (صاحب مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) بإدارة المطبعة المشار إليها بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير واصطناع عبوات الأدوية ومستحضرات التجميل المنسوبة للعديد من الشركات وترويجها على راغبي التعامل فيها ممن يقومون بتصنيع منتجات تلك الشركات المغشوشة أو راغبي تزوير تاريخ الصلاحية على علب الأدوية لترويج البضائع منتهية الصلاحية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبتفتيش المطبعة المشار إليها عثر على (مجموعة كبيرة من المطبوعات المعدة لتصنيع عبوات العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.