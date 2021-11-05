البيئة: اعتماد خطة عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات في الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2656 لسنة 2021.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي للجهاز ونائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس.

وهدف الاجتماع لعرض كافة الأنشطة التي يقوم الجهاز بتنفيذها وخطة عمله خلال ال 6 أشهر اعتباراً من أول أكتوبر 2021 وعرض الهيكل التنظيمي للجهاز الذي سيتم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

وتضمن الاجتماع عرض ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات مالية بعد إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2021، حيث تم اعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2020/ 2021.

وشهدت الجلسة أيضاً عرض الموازنة المالية للجهاز للعام المالي 2021/2022 بعد تصديقها من مجلس النواب.

ووافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد خطة العمل فى الفترة القادمة، كما وافق أعضاء المجلس على قبول الإهداء المقدم من جهاز شئون البيئة لبعض أصول مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية.

وقد وجهت وزيرة البيئة رئيس مجلس الإدارة بضرورة دعوة لجنة الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات للانعقاد وذلك لوضع آليات تحصيل مقابل مراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة بتقديم خدمات المخلفات البلدية، ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.