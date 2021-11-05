شبورة كثيفة تصل للضباب تحيط بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية صور للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية في الصباح الباكر اليوم الجمعة.

وتظهر الصور، تعرض البرج الأيقوني لشبورة كثيفة تصل لحد الضباب بالأدوار العليا للبرج.

وتتعرض البلاد، لشبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.

ويقع البرج الأيقوني في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل 20 برجا باستخدامات متنوعة: "سكني، إداري، تجاري، خدمات"، ومن أشهرها "البرج الأيقوني"، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، يتم تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.