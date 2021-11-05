كيف تستفيد من تيسيرات الإسكان للإعفاء من غرامات التأخير واستكمال مقدمات الحجز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح تيسيرات لعدد كبير من العملاء، تتعلق بسداد المستحقات المالية أو مقدمات الحجز وفقا لشروط محددة ولمدة تتراوح بين شهرين و3 أسهر.

ويوضح الخليج 365 كيفية الاستفادة من هذه التيسيرات والمنح الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:

أولا.. فرصة لسداد مقدمات الحجز:

أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية مهلة شهرين بداية من يوم 23 أكتوبر الماضي، لاستكمال سداد مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظامي القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online، اعتبارًا من عام 2017.

وجاءت تفاصيل الاستفادة من هذه المهلة على النحو التالي:

المستفيدون:

المواطنين المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة، والتي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online اعتبارًا من عام 2017، ولم يتمكنوا من استكمال مقدمات الحجز، لكن حاجزي الإسكان الاجتماعي لن يستفيدوا من هذه المنحة الجديدة.

الاستفادة من المهلة:

- للمواطنين راغبي الاستفادة من هذه المهلة يتم تقديم الطلبات لجهاز المدينة التابع له القطعة للتعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا.

الشروط:

- تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير.

- يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ الإعلان.

- التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

- ثانيا.. الإعفاء من غرامات التأخير:

كما أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فترة تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وغيرها من المشروعات، بنسبة تصل لـ90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

- هذه المهلة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

- مدة فترة التيسيرات 3 أشهر، بدأت في 12 أكتوبر الماضي وتستمر حتى يناير المقبل.

حالات تطبيق التيسيرات:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

شروط التطبيق:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.