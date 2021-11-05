خطورة الافتئات على الحاكم.. الأوقاف تطلق الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف، غدا، الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمناقشة عدد من القضايا الدينية والثقافية والاجتماعية، ضمن حوار ثقافي مفتوح يضم في كل لقاء نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب والشباب والأئمة والواعظات، ضمن فعاليات بناء الوعي الرشيد المستنير.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن اللقاء الأول للموسم الثقافي الخامس، يتناول موضوع "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، مع التفرقة بين ما هو من تصرفات الحاكم، وما هو من اختصاصات القاضي ، وما يدخل في دائرتي الإفتاء والوعظ.

وأعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق القافلة الدعوية المشتركة مع علماء الأزهر من مقر ديوان عام الوزارة الأوقاف، الخميس المقبل، لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن القافلة تأتي ضمن اهتمام كل من الأزهر الشريف والوزارة بالمناطق ذات القيمة التاريخية والروحية، خاصة سانت كاترين وما فيها من إرث روحي وتاريخي وحضاري، وفق المنهج الوسطي لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء الوطني لدى السكان بتلك المناطق، والتي دعا إليها ديننا الحنيف.

وأشارت إلى أن ذلك، يأتي ضمن التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع الأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة.