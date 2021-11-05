بث مباشر - شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم، خطبة الجمعة من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، تحت عنوان "مفهوم العبادة".

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مفهوم العبادة يشمل أداء الفرائض وعمارة الكون معًا، فديننا قائم على التوازن بين حاجة الروح والجسد، ويشمل أبواب الخير كلها، من العبادة إلى طلَبِ الرِّزقِ، وحُسن الخُلُق، والصِّدقِ في الحديثِ، والصفح الجميل، والإصلاح بين الناس، والإنفاق على الأهل، إلى غير ذلك مِن أفعال البر.

وأضاف العبادة لها معنيان، الأول عام واسع يتضمن عمارة الكون زراعة، وصناعة، وإتقانًا للعمل، بما يعود نفعه على المجتمع كله، ويكون سببًا في رقي الوطن وتقدمه.

والثاني: خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص، فيشمل إقامة شعائر الإسلام، وأداء أركانه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج .

وأوضح وزير الأوقاف أن المؤمن الحقيقي هو من يفهم هذا التوازن في مفهوم العبادة بين معناها الخاص ومعناها العام.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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