بتهمة هتك العرض.. النيابة تأمر بإحالة صاحب محل صور الفتيات في غرفة تبديل الملابس للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أنهت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في اتهام صاحب محل ملابس بمنطقة العمرانية بالتجسس على الفتيات في غرفة تبديل الملابس "البروفة" من فتحة سرية أحدثها المتهم في جدار الغرفة الخشبي وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض.

وتسلمت النيابة تقرير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية حول تفريغ هاتف المتهم الذي أثبت وجود عدد من الصور لفتيات أثناء تغيير ملابسهن داخل غرفة تبديل الملابس بالمحل وأشار الى أن أغلب تلك الصور لم ترصد وجوه الفتيات كون الثقب في منتصف جدار العرفة وهو ما كان يتيح للمتهم تصوير أجسادهن فقط علاوة على أن الصور مبهمة الملامح ومشوشة.

كانت وجهت النيابة للمتهم تهمة هتك العرض وقررت تحريز هاتفه وإرساله للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وتفريغه وبيان ما يحتويه من صور ومقاطع فيديو صورها المتهم لضحاياه خلال الفترة الماضية.

وباشرت جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في بلاغ طالبتين ضد مالك محل ملابس بمنطقة العمرانية، لقيامه بالتجسس عليهن وتصويرهن من خلال فتحة سرية في المكان المخصص لقياس الملابس.

الحيلة الشيطانية التي لجأ إليها مالك محل ملابس العمرانية، لمشاهدة والتجسس على السيدات في غرفة تغيير الملابس، كشفتها فتاة أثناء تواجدها داخل المحل لشراء الملابس وقيامها بالتوجه إلى غرفة تغيير الملابس فشعرت بأن هناك من يتجسس عليها.

وخرجت الفتاة مسرعة من غرفة الملابس تسأل مالك المحل عن أفعاله الخارجة، ورد عليها بالنفي، فقامت بإبلاغ شرطة النجدة على الفور بقيام مالك محل الملابس بالتجسس عليها داخل غرفة تغيير الملابس.

تلقى الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهم داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لتبديل الملابس.

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة تبين صحة ما جاء في البلاغ وأنه صنع فتحة سرية في غرفة تبديل الملابس حيث انتظر دخول الفتاة الى البروفة ودخل الى غرفة أخرى مجاورة للبروفة ونظر من تلك الفتحة عليها اثناء تغيير ملابسها حتى شاهدته صديقتها وانهالت عليه بالسباب واتصلت هاتفيا بشرطة النجدة التي حضرت وتحفظت عليه لحين وصول ضباط قسم العمرانية.

بفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لتبديل الملابس داخل المحل، وأمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.