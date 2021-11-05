ضبط 52 متهمًا بالاتجار وتعاطي المخدرات في حملات بمحيط المقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط الكافيتريات والمقاهي على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 45 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 52 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 24,45 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 13,750 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2,405 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,230 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 220 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام، 1900 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية.

كما تم ضبط "مبالغ مالية – سلاح ناري – 57 هاتف محمول – 4 سيارات – 7 دراجات نارية – 8 قطع سلاح أبيض – 4 ميزان)، كما تم تنفيذ 39 حكم قضائي متنوع".

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.