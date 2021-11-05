ضبط 13 ألف قطعة مستلزمات طبية مُقلدة بحوزة صاحب شركة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة وبحوزته 13 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

كانت حملة تموينية نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية في ضبط 13500 قطعة مستلزمات طبية "شرائط سكر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.