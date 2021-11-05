"مخدرات بمليون ونص".. تفاصيل ضبط عصابة "الشابو والآيس" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسيوط تخصص في ترويج المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والعام) وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط تشكيل عصابي ضم (5 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بأسيوط) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائهم ، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم الآثمة ، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامي بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة - فرد محلي – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية بدون لوحات – مبلغ مالي – سلاح أبيض – ميزان حساس – 5 هواتف محمولة).

. و

بمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000 مليون جنيه تقريباً)،.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.