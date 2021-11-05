استولى على أموال مواطنين بحدائق القبة.. ضبط هارب من تنفيذ 23 حكما قضائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط محكوم عليه هارب استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص محكوم عليه في قضايا "نصب وشيكات" دائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل ومطلوب التنفيذ عليه في 23 حكم حبس جزئي "شيكات - تبديد" بإجمالي عقوبات بلغت "حبس 39 سنة و8 أشهر" وكفالات مالية قدرها 180 ألف جنيه).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها..

وفي وقت لاحق حضر لديوان القسم (6 أشخاص )، وأقروا بتضررهم من المتهم لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال استيراد وتصدير الأحذية مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وإجمالى المبلغ المالية المُستولى عليها (2٫810٫000 مليون جنيه)، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليهم أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.