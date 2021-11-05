شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا جامعة بنها ووكالة الفضاء يفتتحان أول معمل متعدد الأغراض بفرع العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية أول معمل طلابى متعدد الأغراض بفرع جامعة بنها بالعبور لخدمة الطلاب فى تخصصات علمية مختلفة، وذلك على هامش فعاليات المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء التى نظمتها جامعة بنها مع وكالة الفضاء المصرية.

وتعتمد جامعة بنها بالعبور على نظام البرامج المميزة والتى ترتبط بسوق العمل، وقد بدأت نشاطها فى مدينة العبور منذ 2019 وتتميز بتقديم خدمات تعليمية متميزة برسوم تناسب الأسرة المصرية والطبقات متوسطة الدخل.

كما تم افتتاح معرض المشروعات الطلابية فى مجال الفضاء ، وتم عرض 14 مشروعا طلابيا تتعلق بالفضاء وعلومه وتطبيقاته، كما تم تكريم الفرق الفائزة من جامعات مختلفة بشهادات تقدير ودرع الحدث.

وحضر المعرض ما يزيد عن 500 طالب يمثلون معظم الجامعات المصرية.

على هامش المعرض استعرض أحد الطلاب قصة نجاحه من خلال إيفاده للتدريب فى روسيا على تطوير بعض نظم الفضاء ضمن مجموعة من طلاب الهندسة تبنت الدولة المصرية تكاليف تدريبهم بالخارج، أقيم المعرض فى قاعة حسام العطار بجامعة بنها بالعبور.

يذكر أن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء، خاصةً الأقمار الصناعية تتركز في مجالات الملاحة الجوية والبحرية، والاتصالات، واستكشاف الموارد الأرضية، والاستشعار عن بعد، ومتابعة الأحوال الجوية ومجالات التخطيط الزراعي، وإدارة الكوارث والأزمات، ومراقبة الأرض، وحركة النقل، والتخطيط العمراني الحضري.

وفى الحفل الختامى أعلن الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمى بدء فعاليات الحفل الختامى لمدرسة الفضاء المصرية فى رحاب جامعة بنها بالعبور، موضحا الجامعة التى ولدت منذ عامين فقط وها هى الآن تحقق قفزات كبيرة على جميع المستويات.

فعلى المستوى التعليمى زاد عدد طلاب الجامعة إلى ما يربو على الثلاثة آلاف طالب بعد أن بدأت بـ 400 طالب فقط فى 2019، كما زاد عدد البرامج التى نقدمها من أربعة إلى تسعة برامج.

وعلى المستوى المجتمعى حققت جامعة بنها بالعبور قفزة كبيرة على مستوى المجتمع والتواصل مع الكيانات والمؤسسات على مختلف أنشطتها .

وأضاف فى بيان له، أن الجامعة الوليدة ذات العامين أصبح لها أصدقاء من الكيانات الوطنية وعلى رأسهم وكالة الفضاء المصرية وأيضا مجلس أمناء العبور ومجلس أمناء التعليم بالعبور ونادى العبور الرياضى هم أيضا أصدقاء، وما زالت القائمة تطول حتى تتسع دائرة أصدقاء جامعة بنها بالعبور لتصل الى جميع ربوع الأرض.

وتوجه عليوة بالشكر لقيادات جامعة بنها وأصدقاء الجامعة من الكيانات والشركات الراعية للحدث، وأكد أن الجميع تعهد بالتعاون البناء من أجل هدف واحد وهو طلاب الجامعة من أجل خلق بيئة تعليمية مثالية وانتاج طالب مؤهل لبناء ورفعة هذا الوطن.