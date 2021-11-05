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الأوقاف تفتتح اليوم 13 مسجدا جديدا فى 6 محافظات

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 13 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضى وحتى الآن بلغ 271 مسجدًا، منها 244 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.

 

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، أسماء المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:

مديرية أوقاف سوهاج1. آل عوف – البلابيش – دار السلام

2. العمري - البلينا

مديرية أوقاف أسيوط3. أولاد زيد – النواورة- مركز البداري

4. طارق بن زياد – مركز الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم5. أحمد الجمل – قرية بشير –تلات -  مركز الفيوم

6. عبد العليم إبراهيم - سنورس

7. الرحمن – قرية حطي الفرجان - طامية

8. الرحمن عزبة أبو صميدة – طامية ثان

9. الفراقصة البحري – فانوس - طامية

10. محمد عفيفي – ع عفيفي – طامية

مديرية أوقاف الأقصر11. الحاج حسيب إبراهيم – الشارع الرئيسي – اللاقالتة- القرنة مديرية أوقاف الدقهلية12. الأربعين – ميت القرشي – مركز ميت غمر مديرية أوقاف كفر الشيخ13. السلام – الزعفران – الحامول

 

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد أنه خلال العام المالي الحالي 2021 /2022م، تم توفير 650 ألف متر سجاد بإجمالي مبلغ "220 مليونًا و250 ألف جنيه" لفرش المساجد الجديدة، وتجديد فرش المساجد القديمة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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