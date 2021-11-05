شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 13 مسجدا جديدا فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 13 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضى وحتى الآن بلغ 271 مسجدًا، منها 244 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، أسماء المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:مديرية أوقاف سوهاج1. آل عوف – البلابيش – دار السلام
2. العمري - البلينامديرية أوقاف أسيوط3. أولاد زيد – النواورة- مركز البداري
4. طارق بن زياد – مركز الغنايممديرية أوقاف الفيوم5. أحمد الجمل – قرية بشير –تلات - مركز الفيوم
6. عبد العليم إبراهيم - سنورس
7. الرحمن – قرية حطي الفرجان - طامية
8. الرحمن عزبة أبو صميدة – طامية ثان
9. الفراقصة البحري – فانوس - طامية
10. محمد عفيفي – ع عفيفي – طاميةمديرية أوقاف الأقصر11. الحاج حسيب إبراهيم – الشارع الرئيسي – اللاقالتة- القرنة مديرية أوقاف الدقهلية12. الأربعين – ميت القرشي – مركز ميت غمر مديرية أوقاف كفر الشيخ13. السلام – الزعفران – الحامول
وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد أنه خلال العام المالي الحالي 2021 /2022م، تم توفير 650 ألف متر سجاد بإجمالي مبلغ "220 مليونًا و250 ألف جنيه" لفرش المساجد الجديدة، وتجديد فرش المساجد القديمة.