شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تحدد يومى 6 و7 نوفمبر لتلقى الطلاب الجرعة الثانية من اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الطلاب المسجلين لتلقى الجرعة الثانية من لقاح سينوفاك بالكلية والمتأخرين عن موعدهم سرعة التوجه لعيادة الكلية لتلقى اللقاح يومي السبت والأحد القادمين 6، 7 نوفمبر 2021.

جاء ذلك فى منشور على الصفحة الرسمية لكلية الإعلام بجامعة القاهرة على منصة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بسرعة حصر الطلاب غير الحاصلين على تطعيم كورونا بالإضافة إلى التوسع فى تطعيم الطلاب قبل 15 نوفمبر، تمهيدا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم السماح لغير المطعمين من الدخول.

وقال الدكتور محمد الخشت فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، إن الجامعة خصصت مركز تطعيم رئيسى داخل الحرم الجامعى بجوار بوابات الحرم حيث يتم توجيه الطلاب غير المطعمين مباشرة أثناء دخولهم للجامعة للحصول على الجرعة، مشيرا إلى ان الجامعة لديها الآن 21 نقطة تطعيم مجهزة داخل الحرم الجامعى وخارجه.

وأكد رئيس جامعة القاهرة العمل على تكثيف حملات التطعيم خلال الأيام المقبلة لسرعة تطعيم كافة منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.