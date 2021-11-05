شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق فاضية.. سيولة وانتظام فى حركة المرور بالقاهرة والجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، انتظاما في حركة السير، واختفاء التكدسات، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة الحركة المرورية.

وسادت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر، كما انتظمت حركة السير بطريق الكورنيش القادم من منطقة المظلات إلى ميدان التحرير والمعادي، والاتجاه الآخر أيضا، كما انتظمت حركة المرور بطرق الجيزة، واختفت التكدسات والاختناقات المرورية.



اختفاء التكدسات المرورية صباح اليوم

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



الحالة المرورية منتظمة صباح اليوم

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1250 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و 105 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 13 دراجة نارية مخالفة، 15 مخالفة موقف عشوائى، 28 مخالفة شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



انتظام حركة السير

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.



انتظام حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر



انتظام حركة المرور بالدقي



سيولة بطريق الكورنيش في القاهرة



سيولة مرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي



سيولة مرورية بمحيط ميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة