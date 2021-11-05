شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه: نسعى لإعداد كوادر شابه لقيادة شركات المياه بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة تقييم مشاريع مشاركين برنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات المؤهلة لدرجة مدير عام، لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، في الفتره من 1 إلى 3 نوفمبر 2020، وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفيالاداري للقيادات والمكون من أربع وحدات تدريبية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية العنصر البشرى من أجل لإرتقاء بالمستوى المهنى والفنى لتطوير أداء العاملين وصقل مهاراتهم بكافة التخصصات الوظيفية بالشركة، وتأهيلهم لتولى مسئوليات الوظائف القيادية منخلال مشاريع لتطوير الأعمال بكل وظيفة.

وأشار إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة هو إعداد القادة والكوادر المتخصصة، لإدارة شركات مياه الشرب والصرفالصحي وتوفير خدماتها وفقاً للمعايير المصرية على أسس اقتصادية وتنموية مستدامة.

وأوضح ضرورة استيفاء الشروط والمعايير التى تضعها الشركة القابضة لبرامج المسار الوظيفى والترقى، من خلال اللجنه المقيمة والمكونه منعدد من الخبراء المعتمدين بالشركة القابضة.

وشملت أيام التقييم عروضا تقديمية لمشاريع تهدف إلى التطوير والتحسين وحل المشكلات من أجل رفع أداء الادارات العامة بالشركاتالتابعة.

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