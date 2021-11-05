شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 1104 شباب وصرف 105 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية تعيين 1104 شباب، منهم 11 من ذوى الاحتياجات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 3189 شاباً.

وأوضح أحمد جابر مدير المديرية ، أنه خلال سبتمبر الماضي، قامت المديرية بإستخراج 650 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 482 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً ، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء ، و 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لـ"العمالة غير المنتظمة" المسجلة بالمديرية بواقع 105 آلاف جنيه لـ 37 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4550 عامل غير منتظم .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 296 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير محضرين ، بالإضافة إلى عقد 2 ندوة توعية للعمال حضرها 14 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 107 منشآت، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة ، وعقد 9 ندوات توعية ، كما قامت بمتابعة 158 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 17 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 85 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.