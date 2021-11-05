شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 1104 شباب وصرف 105 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية تعيين 1104 شباب، منهم 11 من ذوى الاحتياجات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 3189 شاباً.
وأوضح أحمد جابر مدير المديرية ، أنه خلال سبتمبر الماضي، قامت المديرية بإستخراج 650 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 482 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً ، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء ، و 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 296 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير محضرين ، بالإضافة إلى عقد 2 ندوة توعية للعمال حضرها 14 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 107 منشآت، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة ، وعقد 9 ندوات توعية ، كما قامت بمتابعة 158 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 17 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 85 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.