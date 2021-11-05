شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد الجناح المصرى المشارك فى معرض "إكسبو دبى 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مساء أمس، الجناح المصري المشارك في معرض " إكسبو دبى 2020 "، وذلك على هامش حضوره جلسة " التنمية والاستثمار في صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات " في إطار فعاليات المعرض، بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج .

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن شعراوى، قام بجولة تفقدية في الجناح المصرى، والذى يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، كما تفقد مكونات الجناح والذى يتضمن عرض تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، وهو تابوت أثرى تم اكتشافه مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية، كما تفقد الوزير مجموعة من المستنسخات الأثرية خاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون تشمل القناع الذهبي والتابوت الملكى وكرسى العرش.

وخلال الجولة وجه اللواء محمود شعراوي ، التحية والتقدير للقائمين عَلِي الجناح المصرى، والذى يعكس تاريخ وحضارة الدولة المصرية ويستعرض المشروعات القومية والمدن الذكية ومشروع قناة السويس .

كما أبدى الوزير إعجابه الشديد بالشباب المصرى الموجود في الجناح لتنظيم الزيارات ومرافقة جميع الزائرين، مشيداً بالقطع الأثرية التي يضمها الجناح، والتي جذبت أنظار جميع الزائرين من مختلف دول العالم، مؤكدا أن الجناح المصري يعتمد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في العرض عبر الشاشات الذكية، وتقنيات وأدوات العرض الحديثة، والتى صُممت وصُنعت بأياد مصرية.

وكان وزير التنمية المحلية قد استعرض رؤية الحكومة المصرية فى مجال التنمية بصعيد مصر وآخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج في جلسة حول " التنمية والاستثمار في صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات " في إطار فعاليات معرض " إكسبو دبى 2020 " بالجناح المصرى بالمعرض، بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدد من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والإمارات.