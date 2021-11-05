مباحث القاهرة تداهم وكر لتصنيع "مخدر الموت" في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما باتخاذ مسكن أحدهما وكراً لتصنيع المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتصنيع المواد المخدرة واتخاذهما من مسكن أحدهما الكائن بدائرة القسم مسرحا. لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال مزاولتهما لنشاطهما الإجرامي وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام- 100 جرام لمخدر الآيس- 150 جرام لمخدر البودر- 50 جرام لمخدر الكيتامين- بعض أدوات التصنيع- فرد خرطوش).

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.