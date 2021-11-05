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تعرف على الضوابط الأمنية قبل لقاء "ديربي القاهرة" بين الأهلي والزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وضع رجال الأمن المُكلفين بتأمين مباراة الأهلي والزمالك مجموعة من الضوابط قبل لقاء القمة اليوم الجمعة.

وأبرز تلك الضوابط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، والجلوس في المقاعد المخصصة بعد حجز التذاكر من الموقع، واتباع تعليمات الأمن والامتثال للتفتيش مع عدم حمل الأدوات المعدنية أو ما شابه.

وتقوم الأطقم الأمنية الأمنية للمجموعة الإفريقية بتأمين لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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