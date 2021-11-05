قبل مُضاعفة الكمية.. ضبط صفقة مخدرات بـ 2 مليون جنيه في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية يقومون بإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته وترويجه بالسويس.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام وأمن السويس نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية– مقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين) لقيامهما بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والاتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع بكافة محافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش "مُعدة للكبس" وزنت 30 كيلو جرام – عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - عدد من أدوات التصنيع – سيارة - مبلغ مالي - هاتفان محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,000,000) اثنان مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.