القوى العاملة: تعيين 1104 شباب بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية قامت بتعيين 1104 شباب منهم 11 شابا من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 3189 شابا.

وأوضح مدير المديرية أحمد جابر - في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - أن المديرية قامت باستخراج 650 شهادة قياس مستوى المهارة، و482 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 25 شكوى عمالية تم تسوية 6 منها وديا وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء و13 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 105 آلاف جنيه لـ37 عاملا، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4550 عاملا غير منتظم.. مشيرا إلى أن المديرية عملت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 296 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأسفر عن تحرير محضرين، بالإضافة إلى عقد 2 ندوة توعية للعمال حضرها 14 عاملا.

ولفت إلى أنه بمجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 107 منشآت، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة، وعقد 9 ندوات توعية، كما قامت بمتابعة 158 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أما بمجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 17 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 85 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.