وزير التنمية المحلية يتفقد الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو دبي 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء أمس، الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو دبي 2020" وذلك على هامش حضوره جلسة "التنمية والاستثمار في صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات" في إطار فعاليات المعرض وذلك بمشاركة الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج.

وأجرى وزير التنمية المحلية جولة تفقدية في أرجاء الجناح المصري، والذي يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، كما تفقد شعراوي مكونات الجناح والذي يتضمن عرض تابوت للكاهن بسماتيك ابن أوزير، وهو تابوت أثري تم اكتشافه مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية، كما تفقد الوزير مجموعة من المستنسخات الأثرية خاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون تشمل القناع الذهبي والتابوت الملكي وكرسي العرش.

وخلال الجولة وجه اللواء محمود شعراوي التحية والتقدير للقائمين على الجناح المصري والذي يعكس تاريخ وحضارة الدولة المصرية ويستعرض المشروعات القومية والمدن الذكية ومشروع قناة السويس.

كما أبدي الوزير إعجابه الشديد بالشباب المصري الموجود في الجناح لتنظيم الزيارات ومرافقة جميع الزائرين، مشيداً بالقطع الأثرية التي يضمها الجناح والتي جذبت أنظار جميع الزائرين من مختلف دول العالم.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أن الجناح المصري يعتمد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في العرض عبر الشاشات الذكية وتقنيات وأدوات العرض الحديثة والتي صُممت وصُنعت بأياد مصرية.

وكان وزير التنمية المحلية قد استعرض رؤية الحكومة المصرية في مجال التنمية بصعيد مصر وآخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في جلسة حول "التنمية والاستثمار في صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات" في إطار فعاليات معرض "اكسبو دبي 2020" بالجناح المصري بالمعرض، بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد، مصر والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والإمارات.