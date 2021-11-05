خبير مياه يكشف حقيقة "غرق الإسكندرية".. ويوضح: هذه المنطقة معرضة للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه، على تحذيرات بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عن غرق مدينة الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية.

وقال شراقي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك":"تقع معظم مدينة الإسكندرية على حاجز بحري جيري تكون من الأمواج البحرية يتراوح ارتفاعه بين 5 - 30 مترًا، وعرضه 3-4 كم، ويمتد من أبو قير شرقا نحو العلمين، وهو يحمي مساحة كبيرة منخفضة خلفه تصل إلى دمنهور جنوبًا".

وتابع خبير المياه: "هذا الحاجز أحد 7 حواجز جيرية تنتشر غرب الإسكندرية، وتم استهلاك بعضها كأحجار جيرية خاصة في العلمين، والبعض الآخر نشأت عليه القرى السياحية، المنطقة الخطرة هي منطقة أبو قير وهي مدخل لمياه البحر نحو شمال الدلتا وجنوب الإسكندرية حتى كفر الدوار وقد تصل إلى دمنهور".