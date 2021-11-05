"صوتك مسموع" في 3 سنوات..391 ألف رسالة منها أكثر من 74 ألف شكوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رسالة شكر للمحافظين وفرق عمل مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين على العمل في خدمة المواطنين ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم بكافة الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية أو الواتس آب أو صفحة المبادرة على موقع الفيسبوك أو البريد الإلكتروني، متمنياً بذل المزيد من الجهد والعمل خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات حتى يتحقق رضا المواطن على مستوى الخدمات المقدمة إليه في جميع الوحدات المحلية.

وأعلن اللواء محمود شعراوي أن مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2021 حوالي 391 ألف رسالة منها أكثر من 74 ألف شكوى تم حل 72 ألفا منها بنسبة 96.8%، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على الفيسبوك أكثر من 66 ألف متابعا.

واستعرض التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، جهود المبادرة خلال شهر أكتوبر 2021، حيث تلقت المبادرة حوالي 11 ألف رسالة منها 1938 شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، ونجحت المباردة في حل 1526 شكوى بنسبة 78.6% وجاري حل 412 شكوى.

وأكد شعراوي على أن أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر أكتوبر هي محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والمنيا والبحيرة، مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 1163 شكوى، والإشغالات 628 شكوى، ثم مخالفات البناء 85 شكوى، وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 48 شكوى، وشكاوى الفساد وعددها 6 شكاوى بالإضافة إلى تلقي المبادرة 8 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" وعدة مقترحات تم بحتها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر 8397 رسالة تضمنت 1618شكوى مستوفاة تم حلها بنسبة 79%.

وتلقت صفحة الفيسبوك 298 شكوى تم حلها بنسبة 76.5% والبريد الإلكتروني 22 شكوى تم حلها بنسبة 82% وتلقى الخط الساخن 382 اتصالاً تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد للمبادرة.

وطالب اللواء محمود شعراوي كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .